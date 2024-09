Offiziell: Schmid neuer Hartberg-Trainer

Bundesligist TSV Hartberg hat mit Manfred Schmid einen neuen Trainer gefunden.

Wie das Tabellenschlusslicht am Sonntag bekanntgab, tritt der ehemalige Austria-Wien- und WAC-Coach die Nachfolge von Markus Schopp an, der Anfang September zu Ligarivale LASK gewechselt war. Der 53-jährige Schmid erhält in Hartberg einen Vertrag bis Sommer 2026. Er wird am Montagvormittag sein erstes Training in Hartberg leiten.

Schmid freut sich auf neue Aufgabe

Schmid hatte mit Saisonende beim WAC nach 15 Monaten Platz für Dietmar Kühbauer gemacht, davor war der einstige Co-Trainer von Peter Stöger beim 1. FC Köln und Borussia Dortmund für eineinhalb Jahre bei Violett in Favoriten engagiert gewesen. Als Co-Trainer steht ihm in Hartberg einmal mehr Cem Sekerlioglu zur Seite. Erste Bewährungsprobe für die beiden ist das Heimspiel gegen Altach am kommenden Sonntag. Interimistisch hatte die Steirer am Samstag beim 2:2 bei Austria Klagenfurt Markus Karner betreut.

„Ich habe den Sommer perfekt genützt, um Energie zu tanken und die Akkus wieder aufzuladen. Zudem war ich bei einigen Vereinen zu Besuch und habe mich weitergebildet“, ließ Schmid wissen. TSV-Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr, der vom Schopp-Abgang zugegebenermaßen überrascht worden war, zeigte sich erleichtert. „Es war ein intensiver Prozess, bei dem uns Manfred Schmid in den Gesprächen überzeugt hat. (…) Er ist ein routinierter Trainer mit viel Erfahrung, kann gut mit jungen Spielern arbeiten und seine Mannschaften waren stets kompakt, strukturiert und erfolgreich.“

OFFIZIELL. Wir freuen uns, Manfred #Schmid als neuen Cheftrainer des TSV Egger Glas Hartberg begrüßen zu dürfen. 🗣️ „Mein klares Ziel ist es, den TSV Hartberg wieder so rasch wie möglich in die Erfolgsspur zu bringen.“ 👉🏽https://t.co/cYrZfqQJSe#schmid #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/BzsQu4bYQT — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) September 22, 2024

(APA/Red.)

Bild: GEPA