Sky-Experte Tatar: „Rapid hat nie ein Gesicht gehabt“

Hat der SK Rapid Wien wirklich keinen Wiedererkennungswert? Bei Talk & Tore (JETZT LIVE auf Sky Sport Austria 1) spricht Sky-Experte Alfred Tatar gemeinsam mit Ex-Rapid-Präsident Michael Krammer über die Krise des Vereins.

Rapid hatte schon viele Trainer. Mike Büskens, Damir Canadi, usw. – keiner dieser hat laut Sky-Experte Alfred Tatar es geschafft, Rapid auf eine Linie zu bringen, die einen Wiedererkennungswert beimisst. Wenn unterschiedliche Trainer und ein neues Heimstadion keine Erfolge bringen, liegt es laut Alfred Tatar an der Mannschaft. „Wenn es also die Trainer nicht sind und das Heimstadion nicht hilft, wer ist es dann? Für mich – das Team, die Spieler – die das umsetzen sollen, was der Trainer vorgibt.“

Der SK Rapid hat in den letzten Jahren viele Spieler von „kleineren“ Vereinen geholt. Alfred Tatar sieht aber keinen dieser Transfers als eine richtige Unterstützung. Er fragt sich, ob das Budget für Transfers zu gering ist und findet das Gesamtbudget wäre im Verhältnis zum Spielerbudget nicht passend.

