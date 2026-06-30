Sky-Info: Bundesliga-Klubs buhlen um Salzburg-Talent

Philip Verhounig weckt das Interesse mehrerer Klubs aus der ADMIRAL Bundesliga.

Nach Sky-Infos hat die Wiener Austria für den Offensivspieler des Red Bull Salzburg bzw. FC Liefering bereits ein schriftliches Angebot abgegeben. Entgegen anderslautenden Medienberichten gibt es jedoch noch keine Einigung.

Neben der Austria beschäftigen sich auch weitere Bundesliga-Klubs intensiv mit einer Verpflichtung des Top-Talents. Die Gespräche laufen, eine Entscheidung über die Zukunft des 20-Jährigen ist aber noch nicht gefallen.

Verhounig hat in der vergangenen Saison 13 Tore und zwei Assists für Liefering erzielt. Der Vertrag des Stürmers in Salzburg läuft noch bis Sommer 2027.