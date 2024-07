Sky-Info: Done Deal! Rapid holt Stürmer inklusive Kaufoption

Laut Sky-Informationen ist der Deal zwischen dem SK Rapid und dem FC Augsburg um Stürmer Dion Beljo nun fixiert.

Die Hütteldorfer haben sich mit dem deutschen Bundesligisten auf eine Leihe verständigt. Ebenso hat sich Rapid eine Kaufoption gesichert. Für die Leihe muss Rapid eine Gebühr im niedrigen sechsstelligen Bereich zahlen.

Der kroatische Offensivspieler kam in der vergangenen Saison in Augsburg nicht über die Jokerrolle hinaus und erzielte in 26 Einsätzen – von denen nur einer über die komplette Spielzeit war – zwei Tore. Insgesant kam Beljo für den Bundesligisten auf 45 Pflichtspiele (fünf Tore, drei Assists).

Im Oktober 2023 machte Beljo seine ersten beiden Länderspiele für Kroatien. In den EM-Kader schaffte er es jedoch nicht. Bei Rapid soll der 1,95 Meter große Angreifer nun den zu Bristol City gewechselten Fally Mayulu ersetzen.

Bild: Imago