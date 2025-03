Sky-Info: Ex-Rapid-Coach soll Poms-Nachfolger beim GAK werden

Neuer Coach für den GAK? In Kürze könnte ein früherer Rapid-Coach in die heimische Bundesliga zurückkehren. Wie Sky bereits berichtete, steht die Entlassung von Rene Poms bei Aufsteiger GAK kurz bevor. Nun soll ein ehemaliger Bundesliga-Trainer in der Pole Position für die Nachfolge des 49-Jährigen stehen.

Nach Sky-Informationen haben die Verantwortlichen beim GAK Ferdinand Feldhofer als Wunschkandidaten auserkoren. Der ehemalige WAC– und Rapid-Coach soll nach seiner Entlassung bei Cercle Brügge vor wenigen Tagen mit den Grazern den Abstieg aus der ADMIRAL Bundesliga verhindern.

Feldhofer startete seine Trainerkarriere 2015 beim SV Lafnitz. 2019 folgte der Wechsel zu den Wolfsbergern in die höchste österreichische Spielklasse, 2021 ging es nach Wien Hütteldorf. Nach seiner Entlassung bei Rapid heuerte der heute 45-Jährige vergangenes Jahr bei Dinamo Tiflis an. Im Dezember folgte schon wieder der Wechsel zu Cercle Brügge.

Schwache Feldhofer-Bilanz bei Cercle

In Brügge stand Feldhofer nur in 17 Pflichtspielen an der Seitenlinie. Dabei gelangen dem 45-Jährigen nur fünf Siege. Achtmal spielte Cercle unter dem ehemaligen Rapid-Coach Remis, vier Spiele gingen verloren. Zudem scheiterten die Belgier im Achtelfinale der Conference League an Jagiellonia Bialystok aus Polen.

Feldhofer ist allerdings nicht der einzige Trainer auf der GAK-Liste. Es wurden seitens der Grazer inzwischen mehrere Nachfolgekandidaten kontaktiert. Einer davon, der ehemalige U21-Teamchef Werner Gregoritsch, hat Sky-Informationen zufolge bereits abgesagt.

GAK unter Poms: Nur drei Siege in 13 Spielen

In insgesamt 13 Pflichtspielen kommt Poms, der den GAK im Oktober 2024 übernommen hatte, mit den Grazern auf lediglich drei Siege. Dem gegenüber stehen sieben Niederlagen, darunter das Achtelfinal-Aus im ÖFB-Cup gegen den Zweitligisten Schwarz-Weiß Bregenz.

Die Grazer konnten in den letzten acht Pflichtspielen sogar nur vier Punkte holen (ein Sieg und ein Remis) und liegen zu Beginn der Qualifikationsgruppe in der Tabelle punktegleich mit Schlusslicht Altach auf dem vorletzten Platz.

Mögliches Poms-Aus: Das sagte GAK-Sportdirektor Elsneg im Sky-Interview

Bild: GEPA