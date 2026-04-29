Sky-Info: Ilzer-Klub Hoffenheim verlängert mit Leistungsträger

Andrej Kramaric bleibt der TSG Hoffenheim treu. Nach exklusiven Informationen von Sky Sport gelang nach langen Verhandlungen nun der Durchbruch.

Seit 2016 schnürt Kramaric mittlerweile seit seinem Wechsel von Leicester City mittlerweile schon die Fußballschuhe für die TSG Hoffenheim. Nun ist klar, dass der 34-Jährige dies mindestens bis 2028 weiter machen wird. Nach exklusiven Informationen von Sky Sport haben sich die Parteien auf einen Verlängerung des auslaufenden Vertrags geeinigt. Die Verträge werden jetzt vorbereitet, Kramaric akzeptierte dabei reduzierte Bezüge.

Die Unterschrift soll zeitnah erfolgen, danach ist eine Anschlussrolle im Verein geplant. Für die Kraichgauer absolvierte der Kroate bisher 358 Pflichtspiele und erzielte dabei 156 Tore und legte 73 weitere auf.

(skysport.de/Florian Plettenberg und Dennis Bayer)/Beitragsbild: Imago