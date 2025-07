Offiziell: LASK-Tormann Lawal wechselt nach Belgien

Tormann Tobias Lawal nimmt den nächsten Karriere-Schritt.

Der 25-jährige ÖFB-Nationalteamgoalie wechselte vom LASK zum KRC Genk. Beim von Thorsten Fink betreuten belgischen Tabellendritten der Saison 2024/25 unterschrieb Lawal einen Vertrag bis Sommer 2029. Sein Kontrakt in Linz wäre noch bis Sommer 2027 gelaufen, laut Sky-Informationen bringt der Transfer dem LASK 3,5 Mio. Euro ein.

„Genk ist ein großartiges Ziel vor allem für einen Torhüter wie mich. Mit Courtois, Casteels, Vandevoordt und Penders wurden hier in letzter Zeit große Torhüter ausgebildet“, erklärte Lawal auf der Webseite seines neuen Arbeitgebers. Er hoffe, dass er in die Fußstapfen der Erwähnten treten könne, so der einfache ÖFB-Teamspieler. Erst im Juni war Lawal beim 4:0 in San Marino zu seiner Länderspiel-Premiere gekommen.

LASK-Sportdirektor Buric: „Angebot von Genk war höchst attraktiv“

In Genk wird er Teamkollege von Ex-Rapidler Nikolas Sattlberger. Er dürfte sich mit dem 32-jährigen Hendrik Van Crombrugge um das Einserleiberl duellieren, nachdem Mike Penders zu Chelsea gewechselt ist. Sein neuer Club stellte den 1,95-m-Mann als „imposante Erscheinung“ vor, Lawal kombiniere seine Präsenz mit starken Reflexen und sei in der abgelaufenen Bundesliga-Saison eine absolute Referenz in Sachen Passgenauigkeit gewesen. Er werde deshalb Genks Spielaufbau bereichern.

Für den LASK absolvierte Lawal 75 Pflichtspiele für die Profimannschaft. In Linz ist er zum Führungsspieler und Nationaltorhüter gereift, wie LASK-Sportdirektor Dino Buric ausführte. „Das Angebot von KRC Genk war für alle Seiten höchst attraktiv und wir vergönnen es Tobias, sich den Traum von einem Auslandstransfer erfüllen zu können. Wir möchten uns bei ihm für seine bemerkenswerten Leistungen, die gar nicht hoch genug einzuschätzen sind, auf das Herzlichste bedanken und sind überzeugt, dass er eine große Zukunft vor sich hat.“

Beim LASK soll das 21-jährige Eigengewächs Lukas Jungwirth die neue Nummer eins werden.

Auch Cisse vor Abgang?

Neben Lawal könnte auch Abwehrspieler Keba Cisse den Verein verlassen. Nach Sky-Informationen bemühen sich mehrere Klubs aus Frankreich um den 19-jährigen Innenverteidiger.

(APA/Red.)

Bild: GEPA