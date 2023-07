Sky Info: Leverkusen verpflichtet EL-Torschützenkönig

Bayer 04 Leverkusen ist auf der Suche nach einem Ersatz für den verletzten Stürmer Patrik Schick fündig geworden. Victor Boniface kommt nach Sky Informationen vom belgischen Erstligisten Royale Union Saint-Gilloise.

Der Nigerianer absolviert am heutigen Samstag den Medizincheck und unterschreibt einen Fünfjahresvertrag. Für den 22-Jährigen werden 17 Millionen Euro Ablöse plus Boni fällig. Sport1 hatte zuerst über den Abschluss berichtet.

Boniface soll bereits am Sonntag in Leverkusens Trainingslager in Saalfelden reisen. Der Stürmer war vor zwei Jahren vom norwegischen Verein FK Bodö/Glimt nach Belgien gewechselt. In 51 Spielen hat er 17 Tore erzielt und zwölf Treffer vorbereitet.

VIDEO: Boniface mit EL-Treffer gegen Leverkusen

In der vergangenen Europacup-Saison machte Leverkusen bereits Bekanntschaft mit dem Offensivspieler: Der Europa-League-Torschützenkönig traf beim 1:1 im Viertelfinal-Hinspiel, ehe B04 das Rückspiel mit 4:1 gewinnen konnte. Außerdem überzeugte Boniface als sechsfacher EL-Torschütze mit Doppelpacks gegen Union Berlin und Braga.

VIDEO: Boniface-Doppelpack bei spektakulärem Remis gegen Union

(sport.sky.de/Irlbacher/Plettenberg/Red).

Beitragsbild: Imago.