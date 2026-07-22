Sky-Info: Neuer Verein für Tin Plavotic

Tin Plavotic steht vor einem Wechsel nach Polen. Nach Sky Informationen befindet sich der Innenverteidiger vor einer Unterschrift beim polnischen Klub Motor Lubin.

Der Medizincheck sowie die Vertragsunterzeichnung stehen allerdings noch aus.

Plavotic war nach dem Auslaufen seines Vertrags bei Austria Wien ablösefrei und könnte seine Karriere nun in der polnischen Liga fortsetzen.

Für die Wiener Austria absolvierte der 29-Jährige insgesamt 79 Pflichtspiele. Dabei erzielte der Innenverteidiger sechs Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor.