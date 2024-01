Sky-Info: Rapid findet Kühn-Nachfolger

Der SK Rapid hat den Nachfolger von Nicolas Kühn laut Sky-Informationen gefunden.

Christoph Lang könnte mit sofortiger Wirkung zu den Grün-Weißen wechseln. Voraussetzung ist, dass die Leihe vom SK Sturm zum TSV Hartberg abgebrochen wird.

3505 234 Christoph Lang Position Angriff Verein TSV Egger Glas Hartberg

Der 22-jährige Offensivspieler stammt aus der Jugend von Sturm Graz. In der vergangenen Saison war Lang an die SV Ried ausgeliehen, seit dem Sommer kickt der U21-Teamspieler leihweise für Hartberg. In der Oststeiermark gelang dem Talent der Durchbruch. In 17 Bundesligaspielen erzielte Lang fünf Tore und steuerte drei Vorlagen bei.

Der Transfer von Nicolas Kühn zu Celtic Glasgow befindet sich laut Sky-Informationen auf der Zielgeraden.

(Red.)

Bild: GEPA