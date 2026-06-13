Sky-Info: Rapid nimmt U21-Teamspieler ins Visier

Der SK Rapid beschäftigt sich laut Sky-Informationen mit einer Verpflichtung von Stuttgart-II-Legionär Christopher Olivier.

Die Hütteldorfer haben bereits Gespräche mit der Spielerseite aufgenommen und zudem ein schriftliches Angebot hinterlegt. Ein möglicher Transfer hängt jedoch auch von der Zukunft von Bendegúz Bolla ab. Erst im Falle eines Verkaufs des ungarischen Leistungsträgers könnte der Wechsel endgültig Fahrt aufnehmen.

Bereits im vergangenen Winter bemühten sich einige österreichische Klubs um die Dienste des Rechtsverteidigers. Damals bevorzugte Olivier allerdings einen Wechsel innerhalb Deutschlands. Ein entsprechender Transfer kam für den U21-Teamspieler letztlich jedoch nicht zustande.

Neben Rapid soll auch Hannover 96 konkretes Interesse an Olivier haben.

🟢⚪️ SK Rapid mit konkretem Interesse an Transfer von U21-Teamspieler Christopher #Olivier 🇦🇹 (20/RV) vom #VfB Stuttgart II. Angebot übersendet. Abhängig von Verkauf von Bendegúz #Bolla. #SCR & weitere ÖFBL-Teams bereits seit Winter im Austausch @SkySportAustria pic.twitter.com/2jXuM8OoNm — Eric Niederseer (@Transferic_Sky) June 13, 2026

Foto: GEPA