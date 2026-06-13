Sky-Info: Röhl-Wechsel zu Salzburg vor dem Abschluss

Einigung erzielt: Red Bull Salzburg steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Danny Röhl als neuem Cheftrainer.

Laut Sky-Informationen haben die Verantwortlichen der Salzburger eine vollständige Einigung mit dem schottischen Traditionsklub Glasgow Rangers erzielt.

Der 37-Jährige soll damit neuer Chefcoach werden und in die Red-Bull-Familie zurückkehren. Die Ablösesumme für Röhl bewegt sich dem Vernehmen nach im Bereich von ein bis zwei Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen.

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