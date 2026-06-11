Sky-Info: Konkretes Salzburg-Interesse an Rangers-Coach

Red Bull Salzburg trennte sich einen Tag nach dem enttäuschenden Saison-Abschluss gegen den TSV Hartberg (1:3) von Trainer Daniel Beichler. Seither sind die „Bullen“ auf der Suche nach einem Nachfolger und nun rückt ein prominenter Name in den Fokus.

Nach exklusiven Sky-Informationen gibt es seitens des FC Red Bull Salzburg konkretes Interesse an Danny Röhl. Der 37-jährige Deutsche steht aktuell bei den Glasgow Rangers an der Seitenlinie, wo er noch bis 2028 vertraglich gebunden ist. Beide Klubs befinden sich bereits in Gesprächen, um eine Lösung zu finden.

Röhl übernahm im Oktober 2025 nach schwachem Saisonstart das Traineramt von Russell Martin, als der Verein auf dem sechsten Tabellenplatz stand. Er führte die Mannschaft in den Titelkampf, wo sie schlussendlich jedoch den Kürzeren zogen und die Saison auf dem 3. Tabellenplatz beendeten. Präsident Andrew Cavenagh bestätigte daraufhin, dass Röhl die nötige Unterstützung erhalten werde, um den Kader zu verstärken und in der kommenden Saison wieder um die Meisterschaft spielen zu können.

Röhl mit Red-Bull-Vergangenheit unter Rangnick

Der Deutsche bringt bereits Erfahrung im Red Bull-Kosmos mit: Röhls Laufbahn begann als Videoanalyst und Co-Trainer bei RB Leipzig, als der 37-Jährige unter anderem im Staff von Ralf Rangnick und Ralph Hasenhüttl tätig war. 2018 folgte er Ralph Hasenhüttl als Co-Trainer zum FC Southampton in die Premier League. Anschließend wurde er 2019 Co-Trainer von Hansi Flick beim FC Bayern München und trug zum Gewinn der Bundesliga bei.

Von August 2021 bis September 2023 war Danny Röhl als Co-Trainer unter Hansi Flick für die deutsche Nationalmannschaft tätigt. Im Oktober 2023 übernahm er erstmals die Cheftrainerposition und führte Sheffield Wednesday zum Klassenerhalt in der Championship. Er hatte eine Mannschaft übernommen, die in den ersten zehn Spielen nur zwei Punkte geholt hatte, und führte sie in seiner letzten Saison vor dem Abschied auf den zwölften Tabellenplatz.

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