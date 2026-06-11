Trainingsstart beim GAK: Neuzugang Michorl will „schlafenden Riesen wecken“

Als erster Bundesligist ist am Donnerstag der Grazer AK unter Trainer Ferdinand Feldhofer in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet.

Mit an Bord waren auch die bisher einzigen Sommer-Neuzugänge Matthias Gragger und Peter Michorl. Letzterer hat sich für sein Comeback in der ADMIRAL Bundesliga viel vorgenommen und möchte mit dem Klub in der kommenden Saison angreifen.

„Der GAK hat ein enormes Potenzial, wenn sich hier alles entwickelt. Die österreichische Bundesliga hat letzte Saison gezeigt, was passiert, wenn ein schlafender Riese einmal munter wird. Und genau deswegen bin ich da, ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir den schlafenden Riesen auch hier in Graz wecken“, sagte Michorl bei der lockeren Auftakteinheit.

Die Entscheidung des Mittelfeldspielers für Graz sei „familiär und sportlich genau das, was ich gesucht habe“. Der 31-Jährige kam ablösefrei vom griechischen Erstligisten Atromitos Athen zum GAK und unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2028.

Einige Schlüsselspieler fehlen

Neben den Neuerwerbungen Michorl und Gragger durfte Trainer Feldhofer in seiner 15-köpfigen Trainingsgruppe auch Thomas Schiestl und Yannick Oberleitner begrüßen. Das Duo hat seine Verletzungen auskuriert und war vollumfänglich im Mannschaftstraining dabei.

Auch Torhüter Juri Kirchmayr war nach seiner Leihe vom FAC zurück im Grazer Trainingsbetrieb.

Die Leistungsträger Ramiz Harakate, Beres Owusu und Donovan Pines steigen in der kommenden Woche ins Training ein. Jacob Italiano ist mit Australien bei der WM im Einsatz.

Feldhofer: „Komfortzone ist ab heute Geschichte“

Für Trainer Feldhofer war der kleine Kader zum Trainingsauftakt kein Problem: „Ein gestaffelter Einstieg gehört im Sommer dazu, das ist halt manchmal einfach so. Der Kader ist aktuell noch nicht ganz komplett, was in dieser Phase der Vorbereitung aber völlig normal ist. Für Jacob (Italiano) ist die WM-Teilnahme eine Riesensache und auch wir als GAK sind stolz, diesen Sommer einer der wenigen österreichischen Vereine zu sein, die einen WM-Teilnehmer in den eigenen Reihen haben. Da drücken wir ihm natürlich die Daumen. Die anderen Jungs stoßen nächste Woche gestaffelt dazu, bis dahin nutzen wir die Zeit mit der aktuellen Gruppe intensiv.“

Der GAK-Coach will trotz der kleinen Trainingsgruppe die Zügel schnell anziehen und mit Blick auf den Saisonstart keine Zeit verschwenden.

„Es ist immer schön, Zeit zum Durchschnaufen zu haben. Die Sommerpause hat gut getan, aber die Komfortzone ist ab heute Geschichte. Die Vorbereitung ist in jeder Saison eine harte und intensive Zeit, in der wir uns die Basis für eine erfolgreiche Saison erarbeiten wollen. Wir freuen uns darauf, ab Tag eins voll Fahrt aufzunehmen“, gab Feldhofer die Marschrichtung vor.

Bild: GEPA