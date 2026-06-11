Wrexham mit Interesse an Rapid-Profi Amane

Nach Sky-Infos ist AFC Wrexham an einer Verpflichtung von Rapid-Profi Romeo Amane interessiert. Die Hütteldorfer warten demnach auf ein schriftliches Angebot von den Walisern.

Zudem steht der Ivorer auch bei Birmingham City und Sheffield United auf der Liste. Der 23-jähirge Mittelfeldspieler kam im Jänner 2025 zu Rapid und absolvierte bisher 62 Pflichtspiele für die Wiener. Der Vertrag läuft noch bis Juni 2029.

🟢⚪️ Sky-Info | Championship-Team AFC Wrexham @Wrexham_AFC mit großem Interesse an Romeo #Amane (23/ZM) vom SK Rapid. Schriftliches Angebot erwartet. Zudem auch bei Birmingham City & Sheffield United auf Liste. Vertrag bei #SCR bis 2029. @SkySportAustria via @footyinsider247 pic.twitter.com/YGgqQ0HRvS — Eric Niederseer (@Transferic_Sky) June 11, 2026

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