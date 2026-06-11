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ADMIRAL Bundesliga

Wrexham mit Interesse an Rapid-Profi Amane

Nach Sky-Infos ist AFC Wrexham an einer Verpflichtung von Rapid-Profi Romeo Amane interessiert. Die Hütteldorfer warten demnach auf ein schriftliches Angebot von den Walisern.

Zudem steht der Ivorer auch bei Birmingham City und Sheffield United auf der Liste. Der 23-jähirge  Mittelfeldspieler kam im Jänner 2025 zu Rapid und absolvierte bisher 62 Pflichtspiele für die Wiener. Der Vertrag läuft noch bis Juni 2029.

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Beitragsbild: GEPA