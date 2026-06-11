Altach holt Mittelfeldmann von Austria Salzburg

Der SCR Altach nimmt nach Sky-Informationen einen neuen Mittelfeldspieler unter Vertrag.

Denizcan Cosgun wechselt von Zweitligist Austria Salzburg nach Vorarlberg und unterschreibt einen Vertrag bis 2028.

Der 24-Jährige absolvierte in der vergangenen Spielzeit 24 Zweitligaeinsätze für Austria Salzburg. Mit acht Treffern und fünf Assists stellte er dabei seine Torgefahr eindrucksvoll unter Beweis.

Cosgun besitzt zudem bereits etwas Erfahrung in der ADMIRAL Bundesliga. Für die SV Ried stand er in der Saison 2022/2023 in elf Spielen auf dem Feld.

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