Sky-Info: Rapid will deutschen Torjäger

Die Verpflichtung von Marko Arnautovic erweist sich wohl als schwierig – der SK Rapid soll nun ein anderen, namhaften Angreifer ins Visier genommen haben.

Laut Sky-Informationen möchten die Grün-Weißen den deutschen Angreifer Davie Selke unter Vertrag nehmen. Der 30-jährige Mittelstürmer ist seit Sommer vereinslos und könnte ablösefrei nach Wien-Hütteldorf wechseln.

Der Spieler findet das Projekt beim SK Rapid nach Sky-Informationen „spannend“.

Selke schießt HSV zurück in die Bundesliga – und wird Torschützenkönig

Selke kickte in seiner Karriere bisher für Werder Bremen, RB Leipzig, Hertha BSC, den 1. FC Köln und zuletzt den Hamburger SV. Der 1,95m große Stürmer schoss die „Rothosen“ in der abgelaufenen Saison zurück in die deutsche Bundesliga. Mit mit 22 Toren wurde Selke Torschützenkönig der 2. deutschen Bundesliga. Zu einer Vertragsverlängerung kam es nicht.

In seiner Laufbahn bestritt Selke insgesamt 238 Spiele im deutschen Oberhaus (46 Tore / 20 Vorlagen) sowie 61 Zweitligapartien (32 Tore / 3 Vorlagen). Mit Deutschland wurde Selke sowohl U19- als auch U21-Europameister.

Für Selke, der mehrere Angebote von internationalen Vereinen vorliegen hat, wäre der SK Rapid die erste Auslandsstation.

Bild: Imago