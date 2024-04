Sky-Info: Salzburg trennt sich von Trainer Struber

Paukenschlag bei Tabellenführer Red Bull Salzburg im Saisonfinish: Sechs Runden vor dem Ende des Finaldurchgangs der ADMIRAL Bundesliga trennen sich die Bullen nach Sky-Informationen von Trainer Gerhard Struber. Berichte der „Krone“ und der „SN“ decken sich mit den Infos.

Um 13 Uhr werden sich Geschäftsführer Stephan Reiter und Sportdirektor Bernhard Seonbuchner bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz offiziell zum Trainerwechsel äußern.

Nach dem Aus im ÖFB-Cup-Halbfinale gegen Sturm Graz (3:4) sowie dem Remis gegen Rapid (1:1) und der 1:3-Niederlage beim LASK sahen die Verantwortlichen offenbar den elften Meistertitel in Folge gefährdet. Sturm konnte am Sonntag mit einem Sieg in Hartberg in der Tabelle punktemäßig gleichziehen.

Gerhard Struber im Sky-Interview nach der Niederlage beim LASK

Artikelbild: GEPA