Großes Gewinnspiel zum WM-Finale: Sichere dir JETZT deinen Finalball!

Gewinnspiel: Tippe jetzt den Torschützenkönig und gewinne den WM-Finalball von Adidas!

Nach dem Aus des ÖFB-Teams im Sechzehntelfinale ist die Fußball-WM 2026 für Österreich bereits beendet. Doch für alle Fußball-Fans gibt es zum großen Finale noch einmal die Chance, etwas zu gewinnen!

Rund um die WM 2026 starteten exklusive Gewinnspiele auf dieser Seite. Zum Abschluss der Weltmeisterschaft wartet noch einmal ein ganz besonderer Preis: der WM-Finalball von Adidas.

Das große Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steigt am Sonntag, 19. Juli 2026, um 21:00 Uhr (MESZ) im MetLife Stadium in East Rutherford. Welche beiden Teams um den WM-Titel kämpfen werden, steht aktuell noch nicht fest.

Mit unserem Sky-Gewinnspiel kannst du den WM-Finalball von Adidas gewinnen! Tippe dafür einfach, wer Torschützenkönig wird.

Für die Teilnahme am Gewinnspiel müssen alle persönlichen Angaben im Community-Profil vollständig hinterlegt sein. Alle abgegebenen Tipps, die die Voraussetzungen erfüllen, nehmen am Gewinnspiel teil. Die Tipps müssen nicht richtig sein.

Matchday-Facts:

Spiel: Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026

Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 Bewerb: Fußball-Weltmeisterschaft 2026

Fußball-Weltmeisterschaft 2026 Spieltermin: Sonntag, 19. Juli 2026 – Anstoßzeit: 21:00 Uhr MESZ

Sonntag, 19. Juli 2026 – Anstoßzeit: 21:00 Uhr MESZ Spielort: MetLife Stadium, East Rutherford

WM-Finale 2026: Diesen Preis könnt ihr gewinnen

Folgender Preis kann beim Gewinnspiel zum WM-Finale 2026 gewonnen werden:

1x WM-Finalball von Adidas

Gewinnspiel: Tippe den Torschützenkönig der WM 2026!

Das Gewinnspiel endet am Sonntag, 19. Juli um 21:00 Uhr (MESZ). Für die Teilnahme am Gewinnspiel müssen alle persönlichen Angaben im Community-Profil vollständig hinterlegt sein. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnahme- und Nutzungsbedingungen findet ihr hier.

Neuer Community-Bereich mit Login-Funktion

Mit Version 2.0 erhält die Sky Sport Austria App einen neuen Community-Bereich. Nach kostenfreiem Login finden Nutzer dort alle interaktiven Angebote gebündelt an einem Ort.

Dazu zählen unter anderem Gewinnspiele, die Sky Tippliga und der Fußballmanager Ankick. Der neue Bereich soll die aktive Beteiligung der Community weiter stärken und die interaktiven Angebote übersichtlicher zugänglich machen.

Besonders praktisch ist die neue Login-Funktion bei Gewinnspielen: Nutzer müssen ihre Daten künftig nur einmal hinterlegen und können danach einfacher an Gewinnspielen teilnehmen, ohne dieselben Informationen jedes Mal erneut eingeben zu müssen.

Die Sky Tippliga – jetzt mitmachen & gewinnen

Neben den ÖFB-Gewinnspielen und dem Gewinnspiel zum WM-Finale auf dieser Seite warten auch in der Sky Tippliga zur Fußball-WM 2026 attraktive Preise. Beide Aktionen laufen parallel und bieten zusätzliche Gewinnchancen.

Die Sky-Tippliga zur WM 2026 Nimm bei der erfolgreichen Anmeldung für die Tippliga am Gewinnspiel teil

Tippe alle 104 Spiele der Fußball-WM 2026 in der Sky Tippliga – jeder abgegebene Tipp nimmt an einem weiteren Gewinnspiel Teil

Die drei topplatzierten Spieler gewinnen ebenfalls tolle Preise

Alle Infos findest du hier: ++ Sky WM-Tippliga Gewinnspiele ++

So funktioniert die Teilnahme: Vor jedem ÖFB-Spiel und vor dem WM-Finale startet auf dieser Seite ein neues Gewinnspiel. Jedes davon läuft bis zum Ende des jeweiligen Spieltages, die genaue Laufzeit ist in jedem Artikel gesondert zu finden. Jede Teilnahme am jeweiligen Gewinnspiel kommt in die Verlosung, vorausgesetzt die Teilnahmebedingungen für das jeweilige Gewinnspiel werden erfüllt. Die Verlosung erfolgt per Zufallsprinzip. Zu den Teilnahmebedingungen kommt ihr hier!