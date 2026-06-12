Torhüter-Talent Max Weiland wechselt nach Sky-Informationen von Regionalligist VfB Hohenems zu Schalke 04. Der 19-Jährige hat einen langfristigen Vertrag bei den Gelsenkirchenern unterschrieben.

Weiland ist zunächst für die zweite Mannschaft vorgesehen und soll perspektivisch an die Profi-Mannschaft von Trainer Miron Muslic herangeführt werden.

Der Keeper war aufgrund seiner Anlagen und seiner Größe bei einigen Klubs begehrt. Auch vier Teams aus der ADMIRAL Bundesliga waren an einer Verpflichtung des 1,98 Meter großen Tormanns interessiert. Das Rennen um Weiland machte am Ende aber Schalke. Die offizielle Vorstellung wird allerdings wohl erst in der übernächsten Woche erfolgen.