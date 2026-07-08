Sky-Info: Schicker gelingt Toptransfer mit Hoffenheim

Nathan De Cat wechselt nach Sky Sport Infos zur TSG Hoffenheim.

Die vollständige Einigung mit dem RSC Anderlecht erzielt. Die Ablöse beträgt 17 Millionen Euro plus Bonuszahlungen und eine Weiterverkaufsbeteiligung. Ein langfristiger Vertrag bis 2031 wurde vereinbart. Der Medizincheck soll zeitnah stattfinden.

Am 2. Juli berichtete Sky Sport bereits von der mündlichen Einigung. De Cat gilt als eines der größten Talente auf seiner Position. Trotz seiner erst 17 Jahre hat der 1,92 große Mittelfeldspieler in der vergangenen Saison 46 Spiele für RSC Anderlecht bestritten. Sein Vertrag in Belgien läuft im kommenden Sommer aus, daher ist das Toptalent für die TSG um Geschäftsführer Sport Andreas Schicker zu finanzieren.

Auch die Bayern waren dran, zogen sich aber aus dem Poker zurück.