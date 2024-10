Sky-Info: Schicker-Wechsel zu Hoffenheim fix

Der Abgang von Sturm-Spordirektor Andreas Schicker zur TSG Hoffenheim ist nach Sky-Informationen fix. Die Ablöse soll bei rund einer Million Euro liegen. Die offizielle Bestätigung der Vereine steht noch aus, soll aber am heutigen Mittwoch erfolgen. Präsentiert wird der 38-Jährige am morgigen Donnerstag.

Schicker gilt seit Monaten als absoluter Wunschkandidat der TSG Hoffenheim (Sky berichtete exklusiv). Hintergrund der Personalrochade in Hoffenheim ist die Entlassung des bisherigen Sportdirektors Alexander Rosen Ende Juli. Übergangsweise hat Nachwuchschef Frank Kramer die Aufgaben übernommen, darunter auch die Abwicklung der Sommertransfers.

In Hoffenheim hat der derzeitige Sturm-Sportdirektor direkt mehrere Aufgaben zu bewältigen: Auch der Posten des Sportdirektors ist noch vakant und muss besetzt werden. Zudem muss die Zukunft von Trainer Pellegrino Matarazzo geklärt werden. Der 46-jährige führte die Hoffenheimer in der vergangenen Saison überraschend in die Europa League. In der laufenden Saison steht Hoffenheim erst bei vier Punkten in der Bundesliga, zeigte zuletzt aber deutlich stabilisierte Leistungen. Bei der Mannschaft hat der US-Amerikaner ein hohes Standing.

Sky-Interview: Schicker am Sonntag über seinen bevorstehenden Wechsel

Bild: GEPA