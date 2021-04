Sky-Info: SKN-Trainer Ibertsberger soll vor dem Aus stehen

SKN-Trainer Robert Ibertsberger soll laut Sky-Informationen vor dem Aus stehen.

Der 44-Jährige übernahm im März 2020 unmittelbar vor der coronabedingten Ligapause den Cheftrainerposten des SKN St. Pölten. Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt im Juni und einem vielversprechenden Start in die neue Saison nahm der Erfolgslauf ein Ende. In den letzten 13 Bundesliga-Spielen konnte St. Pölten nur eine einzige Partie (1:0 bei der WSG Tirol am 20.02.) gewinnen. Mitten in der Krise wurde Ibertsberger im Jänner mit einem neuen Vertrag bis zum Saisonende 2021/22 ausgestattet.

Nach der 0:1-Heimniederlage gegen die Admira im ersten Spiel der Qualifikationsgruppe ist der SKN in der Tabelle punktegleich mit Schlusslicht Admira sowie mit Altach zu finden.

Sky-Experte Marc Janko rechnet mit Trennung

