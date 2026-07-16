Torhüter Casali unterschreibt bei deutschem Zweitligisten

Wie Sky berichtet hat, bleibt Torhüter Tino Casali bleibt in Deutschland. Der Vertrag des 30-Jährigen beim Drittligisten Rot-Weiß Essen war zum 1. Juli ausgelaufen.

Der Keeper unterschreibt bis Sommer 2028 beim Zweitligisten und Traditionsverein VfL Bochum. Dort komplettiert der Kärntner das Torhüter-Team rund um die etatmäßige Nummer eins Timo Horn. Ergänzend zu Kapitän Horn, der im Frühjahr 2024 bei Red Bull Salzburg unter Vertrag stand, steht mit Hugo Rölleke ein junger, entwicklungsfähiger Torwart bei Bochum unter Vertrag. Mit der Verpflichtung von Casali schließt Bochum nun die offene Planstelle im Torhüter-Team. Dort trifft der Keeper auf ÖFB-Legionär Michael Steinwender, der ebenfalls in diesem Sommer nach Bochum wechselte.

67 Einsätze in der Bundesliga

Casali stand seit Februar 2026 in Essen unter Vertrag. Der Verein scheiterte in der Relegation um den Aufstieg in die 2. Deutsche Bundesliga nur knapp an Greuther Fürth. Von 2014 bis 2017 stand der 30-Jährige bei der Wiener Austria unter Vertrag.

Insgesamt absolvierte Tino Casali in der österreichischen Bundesliga 67 Einsätze für den SV Mattersburg und den SCR Altach, ehe er 2023 erstmals ins Ausland zu Eintracht Braunschweig wechselte. Zuletzt beschäftigten sich auch einige österreichische Bundesligisten um ein Engagement von Casali.

🔵⚪️🧤EXKL. || Free Agent Tino #Casali (30) komplettiert Torwartteam bei @VfLBochum1848eV. MedCheck & Unterschrift erfolgt. Vertrag bis 2028. Zuletzt mit RW Essen knapp an Aufstieg in 2. Bundesliga gescheitert. 67 Einsätze in Bundesliga 🇦🇹 @SkySportAustria pic.twitter.com/m4g652KxHE — Eric Niederseer (@Transferic_Sky) July 16, 2026



