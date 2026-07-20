Sky-Info: Wolf vor Abschied aus New York – Flügelspieler weckt Interesse aus Top-Ligen

Nach zweieinhalb starken Jahren in der Major League Soccer beim New York City FC, in denen er zu den absoluten Leistungsträgern gehörte, steht Hannes Wolf nach exklusiven Sky-Informationen vor einer neuen Herausforderung.

Nach Sky-Informationen wird Wolf seinen, am 31.12.2027 auslaufenden, Vertrag nicht verlängern. Stattdessen möchte sich der frühere Red Bull Salzburg-Profi sportlich noch einmal verändern und den nächsten Karriereschritt gehen.

New York City FC soll dem Vernehmen nach bereit sein, Wolf bei einem passenden Angebot ziehen zu lassen. Die geforderte Ablösesumme bewegt sich nach Sky-Informationen im Bereich von 1 bis 1,5 Millionen Euro. Das Interesse am österreichischen Flügelspieler ist entsprechend groß: Vereine aus Spaniens La Liga, der italienischen Serie A sowie der türkischen Süper Lig haben bereits konkretes Interesse angemeldet.

Idealer Karriereschritt New York City – Zahlen unterstreichen Wolfs Entwicklung in MLS

Seit seinem Abschied von Borussia Mönchengladbach im Jänner 2024 absolvierte der 27-jährige Flügelspieler 97 Einsätze, in denen ihm starke 21 Treffer sowie 14 Assists gelangen. Wolf gehörte in der vergangenen MLS-Saison zu den konstantesten Flügelspielern der Liga. Mit New York City FC erreichte er das Halbfinale der MLS-Playoffs und scheiterte dort erst am späteren Sieger Inter Miami rund um Argentiniens Lionel Messi. Der Linksfuß avancierte auf dem Weg dorthin zu einem der entscheidenden Offensivakteure und überzeugte vor allem mit seiner Dynamik, seinem Zug zum Tor und seiner Vielseitigkeit. Sowohl auf dem linken und rechten Flügel, als auch offensiv hinter der Spitze kam Wolf zum Einsatz. Seine hohe Laufbereitschaft und seine Effizienz im letzten Drittel machten ihn zu einem der auffälligsten Flügelspieler der nordamerikanischen MLS.

Auch die Zahlen unterstreichen seine Entwicklung: In der MLS-Saison 2025 absolvierte Wolf 33 Ligaspiele, erzielte 11 Tore und bereitete 7 weitere Treffer vor. Insgesamt sammelte er damit 18 direkte Torbeteiligungen und gehörte ligaweit zu den produktivsten Wingern. Der gebürtige Grazer bringt zudem reichlich internationale Erfahrung mit. Nach seiner Ausbildung bei Red Bull Salzburg spielte Wolf unter anderem für RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach und Swansea City, ehe er Anfang 2024 in die MLS wechselte.