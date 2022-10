Sky präsentiert das Spiel des Jahres Salzburg gegen Chelsea mit voller Expertenpower und in bestechender Übertragungsqualität

FC Salzburg gegen FC Chelsea am Dienstag ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 & Sky Sport UHD

Das beste TV-Erlebnis der UEFA Champions League mit Sky Q: der Super-Hit Salzburg gegen Chelsea in brillantem UHD-HDR & erstmals auch in Dolby Atmos

Immer am Ball mit der RocketCam: Die Spezialkamera zeigt das Match in Wals-Siezenheim aus einer neuen Perspektive

Volle Expertenpower zum Spitzenduell: Die Sky Zuseher:innen dürfen sich auf Andreas Herzog als Co-Kommentator, die Sky Experten Marc Janko und Didi Hamann & Marko Stankovic als Sky Analyse-Experten freuen

Alle weiteren Begegnungen des fünften Spieltags wie der Schlager FC Barcelona gegen Bayern München oder Haalands Rückkehr bei Borussia Dortmund gegen ManCity ebenfalls live als Einzeloption oder in der Original Sky Konferenz

Die UEFA Champions League am Mittwoch mit Lothar Matthäus und Peter Stöger

Es ist angerichtet für das Spiel des Jahres auf Sky Sport Austria: die ungeschlagenen Salzburger treffen in der fünften Runde der Königsklasse auf den Champion von 2021, FC Chelsea. Sky fährt für den Super-Hit die volle Expertenpower auf und produziert das Match in bestechender Übertragungsqualität. Sky Seher:innen auf Sky Q können Fußball der Extraklasse in brillantem UHD-HDR & erstmals auch in Dolby Atmos genießen.





Sky präsentiert den Showdown der Salzburger mit voller Expertenpower und in bestechender Übertragungsqualität

Am Dienstag blickt Fußball Österreich nach Wals-Siezenheim, wenn FC Salzburg das englische Topteam FC Chelsea in der Königsklasse fordert. Können die Bullen wie schon beim 1:1 im Hinspiel an der Stamford Bridge gegen die Blues punkten und damit einen weiteren Schritt in Richtung Achtelfinale machen? Die Antwort gibt es ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport UHD.



Volle Expertenpower bei dem von Constanze Weiss moderierten Spiel des Jahres: der UEFA Champions League-Sieger Didi Hamann ist zusammen mit dem ehemaligen Salzburg-Torjäger Marc Janko als Sky Experte im Einsatz. Das Duo Martin Konrad und Co-Kommentator Andreas Herzog kommentieren den Kracher. Sky Analyse-Experte Marko Stankovic liefert spannende Einblicke in die taktischen Winkelzüge der beiden Topteams.



Das beste TV-Erlebnis beim UEFA Champions League-Topspiel: UHD-HDR, Dolby Atmos & die Spezialkamera RocketCam

Am Dienstag erwartet Sky Seher:innen ein echtes Highlight für Augen und Ohren. Über 70 Spezialisten verwandeln den Champions-League-Hit der Salzburger auf Sky Sport Austria zu einem Fernseherlebnis der Extraklasse. Sky strahlt für Sky Q Kund:innen das Topspiel in gestochen scharfer UHD-HDR-Bildqualität aus. Die Spezialkamera RocketCam liefert beeindruckende Bilder vom Spielgeschehen und zeigt das Match in Wals-Siezenheim aus einer neuen Perspektive. Darüber hinaus dürfen sich die Fußballfans dank Dolby Atmos auf das beste immersive Klangerlebnis freuen.



Gerade aufgrund der besonderen Atmosphäre im Stadion spielt der Ton bei Sport-Übertragungen eine ebenso wichtige Rolle wie bei Kinofilmen oder Serien. Dolby Atmos übernimmt das bekannte Mehrkanalton-Konzept und fügt zusätzliche Höhenkanäle hinzu, um die Zuschauer:innen im Raum komplett mit Klang zu umhüllen. Dolby Atmos liefert automatisch die bestmögliche Audioqualität, die das angeschlossene Gerät unterstützen kann, damit das Programm immer optimal klingt. Dolby Atmos wird bereits von Millionen Geräten unterstützt, darunter Fernseher, Soundbars, Soundsysteme, AV-Receiver, Smartphones und Notebooks. Tausende Filme, Serien sowie Songs und Musikalben sind in Dolby Atmos verfügbar.

Voraussetzung zur Nutzung von Dolby Atmos ist ein Sky Q Receiver sowie ein Dolby Atmos fähiges Endgerät.



Die Rückkehr des Torgiganten Erling Haaland nach Dortmund und FC Barcelona gegen die Bayern – alle Partien der Königsklasse live bei Sky Sport Austria

Neben dem Super-Hit Salzburg gegen Chelsea bietet die fünfte Runde der Königklasse weitere spannungsgeladene Highlights auf Sky Sport Austria: am Dienstag kommt Ausnahmestürmer Erling Haaland zurück nach Dortmund. Zudem empfängt RB Leipzig mit Xaver Schlager die Königlichen aus Madrid mit David Alaba. Am Mittwoch trifft Robert Lewandowski mit dem FC Barcelona auf die Münchner Bayern.



Am Mittwoch begrüßt Martin Konrad Peter Stöger, Lothar Matthäus und den Analyse-Experten Marko Stankovic im Studio.



Alle 138 Spiele der UEFA Champions League live bei Sky

Für die laufende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live. Der Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.



Der 5. Spieltag der UEFA Champions League Gruppenphase live bei Sky Sport Austria:



Die UEFA Champions League am Dienstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

FC Salzburg – FC Chelsea ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 & Sky Sport UHD

FC Sevilla – FC Kopenhagen ab 18:00 live auf Sky Sport Austria 3



RB Leipzig – Real Madrid um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Borussia Dortmund – Manchester City um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Dinamo Zagreb – AC Milan um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Benfica Lissabon – Juventus Turin um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

Paris Saint-Germain – Maccabi Haifa um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

Celtic Glasgow – Shakhtar Donezk um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 7



Die UEFA Champions League am Mittwoch

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Inter Mailand – Viktoria Pilsen ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

FC Brügge – FC Porto ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4



FC Barcelona – Bayern München ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Eintracht Frankfurt – Olympique Marseille um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Ajax Amsterdam – FC Liverpool um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

SSC Napoli – Glasgow Rangers um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

Atletico Madrid – Bayer Leverkusen um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

Tottenham Hotspur – Sporting Lissabon um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 7

Bild: GEPA