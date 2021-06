Sky Sport Award: Patson Daka ist Spieler der Saison

via

via Sky Sport Austria

Die Sky-Community hat entschieden: Patson Daka von Red Bull Salzburg gewinnt die Wahl zum “Spieler der Saison” 2020/21 in der tipico Bundesliga! Der Stürmer erzielte in dieser Spielzeit in 28 Ligapartien 27 Treffer und gab zudem sieben Assists. Zudem wurde der Sambier Torschützenkönig der Bundesliga.



Daka sicherte sich den Sky Sport Award mit 73 Prozent der Stimmen vor Ercan Kara (SK Rapid Wien/16%), Jakob Jantscher (SK Sturm Graz/6%), Patrick Pentz (Austria Wien/3%), Gernot Trauner (LASK/1%) und Michael Liendl (Wolfsberger AC/1%).

Diese Spieler standen zur Auswahl