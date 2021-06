via

via Sky Sport Austria

Die Sky-Community hat entschieden: Rapid-Talent Yusuf Demir gewinnt die Wahl zum “Newcomer der Saison” 2020/21 in der tipico Bundesliga! Der 18-Jährige kam in dieser Saison in 26 Bundesligaspielen zum Einsatz und konnte sechs Tore sowie drei Assists beisteuern.

Demir sicherte sich den Sky Sport Award mit 49 Prozent der Stimmen vor Manprit Sarkaria (Austria Wien/19%), Nikolai Baden Frederiksen (WSG Tirol/17%), Johannes Eggestein (LASK/8%) und Marko Grüll (SV Ried/7%).