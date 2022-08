Sky-User haben abgestimmt: Salzburg landet in CL-Hammergruppe

via

via Sky Sport Austria

Es wird extrem spannend am heutigen Abend! Denn der FC Salzburg wartet bei der Auslosung (ab 17:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 1) auf seine Gegner in der Champions-League-Gruppenphase.

Die Crème de la Crème des europäischen Fußballs blickt gebannt nach Istanbul. Ab 18 Uhr findet die mit Spannung erwartete Auslosung der Champions-League-Gruppenphase statt. Auf wen trifft der FC Salzburg?

Die Sky-User haben bereits abgestimmt, mit wem der FC Salzburg in einer Gruppe landen wird. Der österreichische Serienmeister würde demnach in einer echten Hammergruppe spielen. Aus Topf 1 haben die User für Paris Saint-Germain gestimmt. Aus Topf 2 haben die Sky-User den FC Barcelona in die Salzburg-Gruppe gewählt. Die Gruppe komplettiert Viktoria Pilsen.

Das Ergebnis unserer Umfrage

Topf 1: Paris Saint-Germain

Topf 2: FC Barcelona

Topf 3: FC Salzburg

Topf 4: Viktoria Pilsen

Bild: GEPA