Sky-Voting: Diese Teams schaffen es heute in die Meistergruppe

Die Sky-User haben abgestimmt: Diese Teams sichern sich laut unserer Community die letzten beiden Plätze in der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga.

Mit dem TSV Hartberg, dem SK Rapid, dem SCR Altach, der SV Ried und der WSG Tirol kämpfen noch fünf Teams in der 22. und letzten Runde des Grunddurchgangs um die letzten beiden verbleibenden Plätze in der Meistergruppe der Bundesliga. Wir haben die Sky-Community befragt, welche Teams noch in die Top sechs einziehen werden. Das ist das Ergebnis des Sky-User-Votings.

Sky-Voting: Diese Teams kommen in die Meistergruppe

Laut den Sky-Userinnen und Usern haben der TSV Hartberg und der SK Rapid die besten Chancen, in der 22. Runde noch unter die Top sechs zu kommen. Die Hartberger bekamen im Sky-Voting mit etwa 37 Prozent den größten Zuspruch. Kein Wunder, denn den Oststeirern reicht im Heimspiel gegen den Tabellenletzten Blau-Weiß Linz bereits ein Punkt für den fixen Einzug in die Meistergruppe. Aber auch bei einer Niederlage wäre das Abrutschen in die Qualifikationsgruppe keineswegs beschlossene Sache. Rapid und der SCR Altach müssten die Hartberger beide noch überholen. Auch deshalb beziffert die Opta den Einzug des TSV in die Top sechs mit 99,9 Prozent.

Für Rapid wird es im Heimspiel gegen Tabellenführer Red Bull Salzburg schon etwas schwieriger. Die Hütteldorfer brauchen einen Heimsieg gegen die Bullen, um fix unter den Top sechs zu bleiben. Remis und Niederlage reichen nur, wenn in den Parallelspielen entsprechende Ergebnisse folgen. Knapp 23 Prozent der Sky-Community traut den Grün-Weißen dennoch den Einzug in die Meistergruppe zu. Die Opta beziffert die Chancen auf 62,1 Prozent.

Außenseiterchancen haben laut der Sky-Community demnach noch der SCR Altach (20 Prozent), die WSG Tirol (14 Prozent) und die SV Ried (6 Prozent).

Bild: GEPA