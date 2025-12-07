Sorge um Grgic: Sturm droht nächster Ausfall

Dem SK Sturm Graz droht die nächste Hiobsbotschaft innerhalb einer Woche: Nach der schweren Knieverletzung von Verteidiger Dimitri Lavalee könnte nun auch Leon Grgic länger ausfallen.

Grgic musste beim Grazer Derby gegen den GAK (2:1) in der 64. Minute mit einer Knieverletzung vom Platz getragen werden. Der talentierte Angreifer verdrehte sich bei einem Zweikampf mit GAK-Verteidiger Yannick Oberleitner unglücklich das Knie. Eine genaue Diagnose gibt es noch nicht.