Sorge um Grgic: Sturm droht nächster Ausfall
Dem SK Sturm Graz droht die nächste Hiobsbotschaft innerhalb einer Woche: Nach der schweren Knieverletzung von Verteidiger Dimitri Lavalee könnte nun auch Leon Grgic länger ausfallen.
Grgic musste beim Grazer Derby gegen den GAK (2:1) in der 64. Minute mit einer Knieverletzung vom Platz getragen werden. Der talentierte Angreifer verdrehte sich bei einem Zweikampf mit GAK-Verteidiger Yannick Oberleitner unglücklich das Knie. Eine genaue Diagnose gibt es noch nicht.
Erst am Dienstag gab der Meister bekannt, dass sich Abwehrspieler Lavalee eine Kreuzbandverletzung zugezogen hat und für den Rest der Saison ausfallen wird.
Bild: GEPA