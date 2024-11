Später Schmidt-Treffer: Vienna gewinnt in Kapfenberg

Die Vienna hat am Sonntag zum Abschluss der 12. Runde der 2. Fußball-Liga den Kapfenberger SV auswärts mit 2:1 (1:1) besiegt.

Die Wiener verbesserten sich in der Tabelle auf Rang vier, liegen mit 22 Zählern einen vor den Steirern. Es führt die Admira (28) vor Ried und Schwarz-Weiß Bregenz (je 23). Zwei Treffer fielen in der Sonntagsmatinee früh, Philipp Ochs brachte die Gäste in Führung (6.), Alexander Hofleitner glich aus (19.). Den Schlusspunkt setzte Patrick Schmidt (86.).

(APA).

Beitragsbild: GEPA.