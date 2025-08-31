Schalke 04 hat den Aufwärtstrend mit Mühe fortgesetzt und sich in die Spitzengruppe der 2. deutschen Fußball-Bundesliga vorgeschoben. Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic setzte sich bei Dynamo Dresden am Sonntag dank eines Elfmeters mit 1:0 (0:0) durch und teilt sich nun vorerst mit der SV Elversberg den zweiten Platz.

„Wir haben schon mal schlechter gestanden“, sagte Siegtorschütze Kenan Karaman mit einem Grinsen am Sky-Mikrofon: „Von daher nehme ich das gerne mit und freue mich, wenn ich auf die Tabelle schauen kann.“ Der Schalker Kapitän hatte den entscheidenden Strafstoß selbst verwandelt (84.), nachdem er von Kofi Amoako im Strafraum zu Fall gebracht worden war.

„Wir wussten, dass es ein schweres Auswärtsspiel wird. Ich bin stolz, dass wir hinten gut verteidigt haben. Am Ende belohnen wir uns mit dem Elfmeter und dem Sieg“, sagte Karaman. Mit neun Punkten auf dem Konto ist der Saisonstart für die Gelsenkirchener, die die vergangene Spielzeit nur auf Platz 14 abgeschlossen hatten, bislang nach Maß verlaufen.

Nächster Rückschlag für Dresden

Während die Königsblauen am vierten Spieltag ihren dritten Sieg feierten, musste Aufsteiger Dresden den nächsten Rückschlag einstecken und steckt mit nur drei Zählern in der unteren Tabellenhälfte fest.

Vor den lautstarken heimischen Fans machten die Dresdner, bei denen Jonas Oehmichen kurzfristig den angeschlagenen Nils Fröling ersetzte, gleich Druck. Die Gastgeber legten in der Anfangsphase mehr Zielstrebigkeit und Zug Richtung Tor an den Tag. Den ersten Abschlüssen, die Schalke-Keeper Loris Karius parierte, war jedoch ohnehin eine Abseitsposition vorausgegangen.

Schalke gelang der Durchbruch derweil nicht, auch Standardsituationen konnten die Gäste in der ersten Hälfte nicht nutzen. Die Dresdner Führung verhinderte auf der anderen Seite Karius. Christoph Daferner scheiterte aus nächster Distanz an dem Torhüter (36.). Auch im zweiten Durchgang fanden beide Mannschaften zunächst kein Durchkommen, den Schuss von Janik Bachmann (74.) wehrte Dresdens Keeper Tim Schreiber ab. Der vermeintliche Führungstreffer für Dynamo von Stefan Kutschke (77.) zählte wegen Abseits nicht. Karaman erlöste die Schalker durch einen Elfmeter nach Videobeweis.

Fürth gewinnt Neun-Tore-Schlagabtausch in Magdeburg

Angeführt von ihrem kongenialen Sturmduo hat sich die SpVgg Greuther Fürth in einem denkwürdigen Schlagabtausch ihren zweiten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga erkämpft. Die Mannschaft von Trainer Thomas Kleine gewann nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge dank ihrer Toptorjäger Noel Futkeu und Felix Klaus sowie einem späten Treffer von Marco John beim 1. FC Magdeburg mit 5:4 (1:1).

Futkeu (24., 69.), Klaus (63., 77.) mit ihren Saisontoren drei und vier und John (90.+9) bescherten den über weite Strecken unterlegenen Franken in einer dramatischen Partie mal wieder drei Punkte. Alexander Ahl-Holmström (28., 65.), der beim FCM Torjäger Martijn Kaars nach dessen Wechsel zum FC St. Pauli ersetzte, hatte für Magdeburg zweimal innerhalb weniger Minuten ausgeglichen. Nach einer Gelb-Roten Karte für Alexander Nollenberger (71.) brachten Rayan Ghrieb (84.) und Noah Pesch (90.+3) die Gastgeber zwischenzeitlich erneut zurück.

In einer insgesamt kurzweiligen ersten Halbzeit war Magdeburg von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft, entsprechend überraschend fiel die Fürther Führung. Nach dem schnellen Ausgleich hielt Fürth zwar besser dagegen, die gefährlichere Mannschaft blieb jedoch Magdeburg.

Auch nach der Pause dominierten zunächst die Gastgeber, wieder traf Fürth aber aus dem Nichts, wieder gelang Magdeburg der schnelle Ausgleich. Die Fürther waren nun dennoch wieder voll im Spiel. Nach der erneuten Fürhung durch Futkeu und dem Platzverweis für Nollenberger sorgte Klaus für die vermeintliche Entscheidung. Magdeburg kam jedoch zum dritten Mal zurück, doch John hatte das letzte Wort.

Drei späte Tore in 15 Minuten: Kaiserslautern schlägt Darmstadt

Aufatmen am Betzenberg: Der 1. FC Kaiserslautern hat sich nach einem holprigen Saisonstart in der 2. Liga den zweiten Saisonsieg geholt. Naatan Skyttä (84.), Faride Alidou (90.+1) und Tobias Raschl (90.+7) führten die Roten Teufel in einer völlig wilden Schlussphase gegen Darmstadt 98 noch zu einem umjubelten 3:1 (0:0). Für die Hessen war die zwischenzeitliche Führung durch Isac Lidberg (62.) zu wenig.

Kaiserslautern verbesserte sich in der Tabelle auf Rang neun, Darmstadt ist nach der ersten Saisonpleite Sechster.

Beide Teams legten im Fritz-Walter-Stadion furios los, nutzten dabei ihre Chancen aber nicht. Danach stellten sich die Defensivreihen besser auf die Angriffsbemühungen des Gegners ein, zudem nahm die Präzision in etwas ab – doch dann zeigte sich Darmstadt plötzlich schnörkellos. Mit einem schnellen Spiel überraschten die Gäste Kaiserslautern, Lidberg schloss ins kurze Eck ab.

Kaiserslautern wirkte nach dem Gegentreffer deutlich gezeichnet, Darmstadt bestimmte das Geschehen – verpasste trotz guter Möglichkeiten aber die vorzeitige Entscheidung. So konnten Skyttä, Alidou und Raschl die Partie am Ende noch drehen.

