Spätes Gegentor! Liverpool patzt gegen strauchelnde Spurs

Der FC Liverpool hat in der englischen Premier League den Sprung in die Champions-League-Ränge verpasst.

Die Reds kamen am 30. Spieltag aufgrund eines späten Gegentreffers nur zu einem 1:1 (1:0) gegen den strauchelnden Großklub Tottenham Hotspur. Der LFC liegt als Tabellen-Fünfter zwei Punkte hinter Aston Villa auf Rang vier.

Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai (18.) hatte den LFC, bei dem Florian Wirtz bei seinem zweiten Startelf-Einsatz nach seiner Verletzungspause in der 64. Minute ausgewechselt wurde, mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung gebracht. Richarlison (90.) gelang der späte Ausgleich. Die Mannschaft von Teammanager Arne Slot verpatzte damit auch ihre Generalprobe für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul am Mittwoch (21.00 Uhr). Das Hinspiel in der Türkei hatte Liverpool 0:1 verloren.

Spurs bleiben in Abstiegsgefahr

Auch Tottenham ist am Mittwoch in der Königsklasse gefordert. Das 2:5 aus dem Hinspiel gegen Atlético Madrid (das Rückspiel am Mittwoch ab 21:00 Uhr LIVE & EXKLUSIV bei Sky Sport Austria!) ist für die Londoner aktuell jedoch die geringste Sorge. Nach sechs Niederlagen in Serie – vier davon unter Interimstrainer Igor Tudor – holten die Spurs zwar mal wieder einen Punkt. Doch längst steckt der Europa-League-Sieger in der Liga aber mitten im Abstiegskampf. Als Tabellen-16. liegt Tottenham nur einen Punkt vor den direkten Abstiegsrängen.

(SID/Red.)

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