Spanien-Coach De la Fuente erwartet Spektakel im Finale

Spaniens Teamchef Luis de la Fuente erwartet ein furioses EM-Finale gegen England. „Das wird ein riesiges Spektakel, dem wir mit großer Hoffnung begegnen“, sagte der 63-Jährige in einer Videobotschaft des spanischen Verbandes. Die Engländer stehen als Gegner am Sonntag in Berlin fest. Die Spanier setzten sich im Halbfinale 2:1 gegen Frankreich durch und hoffen nun auf den vierten EM-Triumph nach 1964, 2008 und 2012. Damit wären sie alleiniger Rekord-Europameister.

De la Fuente bezeichnete die Engländer als starke Einheit mit großartigen Fußballern. Im Endspiel treffen seiner Ansicht nach „sehr unterschiedliche Spielsysteme“ aufeinander. England ist körperlich sehr stark. Wir wollen unseren Stil durchsetzen, das Spiel dominieren und versuchen, keine Fehler zu machen.“ Bei einem so wichtigen Endspiele gebe es allerdings auch „viele psychologische Aspekte“. Spanien hat bei diesem Turnier bisher alle Spiele gewonnen.

Letztes EM-Duell war 1996

Als England und Spanien zuletzt bei einem großen Turnier aufeinandertrafen, waren Lamine Yamal, Nico Williams und Jude Bellingham noch längst nicht geboren. Am 22. Juni 1996 spielten die „Furia Roja“ und die „Three Lions“ im EM-Viertelfinale im Londoner Wembley-Stadion. England setzte sich damals im Elfmeterschießen durch und schied in der darauffolgenden Runde gegen den späteren Titelträger Deutschland aus.

Die Bilanz bei großen Turnieren ist ausgeglichen. Abseits des Viertelfinales 1996 gab es drei weitere Begegnungen: Bei der EM 1980 gewann England in der Gruppenphase in Neapel mit 2:1, doch beide Teams schieden in der Vierergruppe aus. Zwei Jahre später bei der WM in Spanien endete die Partie in Madrid mit 0:0. Im Jahr 1950 hatte sich Spanien bei der WM in Brasilien mit 1:0 durchgesetzt.

Die bisher letzten Vergleiche bestritten Spanier und Engländer bei der Premiere der Nations League im Herbst 2018. Spanien siegte auswärts mit 2:1, einen Monat später setzten sich die Engländer mit 3:2 in Spanien durch. Keiner der damaligen Torschützen spielt bei der EM 2024 noch eine Rolle. Während England nach 2021 erst zum zweiten Mal das EM-Finale erreichte, ist es für Spanien bereits das fünfte Endspiel. Nur Deutschland (6) schaffte es häufiger.

