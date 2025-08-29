„Spannendes Los“: Rapid trifft in ECL wieder auf Fiorentina

Rapid spielt in der Conference League gegen Fiorentina und muss zweimal nach Polen. Das ergab die Auslosung am Freitag in Monaco.

Rapid bekommt es zuhause mit Fiorentina zu tun, vor zwei Jahren waren die Grün-Weißen gegen den Serie-A-Club knapp im Playoff zur Conference League gescheitert. „Fiorentina ist sicher ein spannendes Los, ein sehr attraktiver Gegner und super für die Fans. Zuhause haben wir gute Erinnerungen“, blickte Rapid-Sportdirektor Markus Katzer auf das damalige 1:0 im Hinspiel zurück.

Die weiteren Gegner für die Hütteldorfer sind machbarer, Heimspiele stehen noch gegen den zypriotischen WAC-Bezwinger Omonia Nikosia und Universitatea Craiova aus Rumänien auf dem Programm. Die Mannschaft von Trainer Peter Stöger muss zudem zweimal nach Polen zu Lech Posen und Rakow Czestochowa, außerdem geht es nach Bosnien-Herzegowina zu Zrinjski Mostar.

Hofmann freut sich auf Ligaphase: „Werden tolle Europacup-Abende erleben“

„Es sind schwere Aufgaben. Vielleicht nicht die klingenden Namen, aber wenn wir es ordentlich hinkriegen, können wir sicher Punkte mitnehmen“, sagte Stöger und sprach von einer schweren Gruppe. „Insgesamt sind wir happy“, sagte Katzer und sprach von Gegnern, gegen die „man wieder Punkte sammeln und vielleicht weiterkommen“ kann.

Seidl hofft auf Revanche gegen Omonia

Die beiden Gastspiele in Polen seien keine einfache Aufgabe. Mit Omonia haben die Rapidler noch eine Rechnung offen, im vergangenen Dezember setzte es in der Conference-League-Ligaphase eine 1:3-Niederlage auf Zypern. „Das wollen wir dieses Jahr umdrehen“, kündigte Kapitän Matthias Seidl an. Die erste Runde wird am 2. Oktober gespielt.

HIGHLIGHTS | Omonia Nikosia – SK Rapid | 5. Spieltag

Die besten acht Teams stehen direkt im Achtelfinale. Die Mannschaften auf den Rängen neun bis 24 spielen ein Playoff zum Achtelfinale, die weiteren zwölf Clubs scheiden jeweils aus. In der Conference League werden anders als in den beiden höchsten europäischen Clubbewerben nur sechs Spiele absolviert. Das Finale der Conference League findet am 27. Mai 2026 in Leipzig statt.

(APA./Red.)

Beitragsbild: GEPA.