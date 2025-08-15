Spektakel zum Auftakt: Liverpool feiert Heimsieg gegen Bournemouth

In einem emotionalen Eröffnungsspiel ist der FC Liverpool erfolgreich in die Mission Titelverteidigung in der Premier League gestartet. Der englische Meister gewann den Liga-Auftakt an der heimischen Anfield Road mit 4:2 (1:0) gegen den AFC Bournemouth.

Die Partie wurde von der Trauer um Diogo Jota und dessen jüngeren Bruder André Silva begleitet, derer vor der Partie mit einer Schweigeminute und einer großen Choreografie gedacht wurde.

Die Liverpool-Fans ehrten ihren früheren Spieler und dessen Bruder, die in der Nacht zum 3. Juli bei einem Autounfall in Spanien gestorben waren, indem sie auf zwei Tribünen Pappen in Grün, Rot und Weiß in die Höhe hielten und so Initialen und Rückennummer der beiden Portugiesen formten: „DJ20“ und „AS30“. Während der Hymne „You’ll never walk alone“ waren zudem erneut zahlreiche Schals und Fahnen mit Diogo Jotas Konterfei zu sehen.

Nach der hochemotionalen Ouvertüre war es der von Eintracht Frankfurt nach Liverpool gewechselte Hugo Ekitiké (37.), der mit seinem ersten Premier-League-Tor zur Führung traf. Das 2:0 durch Cody Gakpo kurz nach dem Seitenwechsel (49.) bereitete der Franzose zudem vor. Antoine Semenyo (64., 76.) sorgte anschließend mit einem Doppelpack für den Ausgleich, doch der eingewechselte Federico Chiesa (88.) und Mohamed Salah (90.+4) ließen die Anfield Road jubeln.

Nur wenige Stunden vor dem erfolgreichen Premier-League-Debüt der zusammen bis zu 250 Millionen Euro teuren Ekitiké und Wirtz hatten die Reds die Verpflichtung des nächsten kostspieligen Neuzugangs bekannt gegeben. Der 18 Jahre alte Verteidiger Giovanni Leoni, der vom Serie-A-Klub Parma Calcio an die Anfield Road kommt, soll Liverpool Medienberichten zufolge umgerechnet rund 30 Millionen Euro kosten.

