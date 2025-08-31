Spektakulärer Freistoß lässt Liverpool gegen Arsenal jubeln

Der FC Liverpool hat nach dem dritten Sieg im dritten Spiel die Tabellenführung in der Premier League übernommen.

Im ersten Spitzenspiel der Saison setzte sich der englische Fußball-Meister mit seinem prominenten Neuzugang gegen „Vize“ FC Arsenal mit 1:0 (0:0) durch und sprang mit neun Punkten auf Rang eins. Ein spätes, spektakuläres Freistoßtor des ehemaligen Leipzigers Dominik Szoboszlai (83.) sorgte für die Entscheidung.

Florian Wirtz, der im Sommer von Bayer Leverkusen für bis zu 150 Millionen Euro zu den Reds gewechselt war, kam gegen die Gunners lange nicht wie gewünscht zum Zug, steigerte sich aber in der zweiten Hälfte. Das Gipfeltreffen der besten Teams der vergangenen Saison erfüllte die hohen Erwartungen erst in der Schlussphase, Torchancen waren selten. Arsenals Teammanager Mikel Arteta musste auf Kai Havertz und den verletzten Außenstürmer Bukayo Saka verzichten, sein Kapitän Martin Ödegaard kam erst in der Schlussphase aufs Feld.

Szoboszlai erlöst Liverpool per Distanzschuss

Arsenal startete zielstrebiger und mit flüssigeren Kombinationen. Bei Liverpool lief dagegen zunächst wenig zusammen, auch Wirtz gelang nicht viel, Hugo Ekitiké hing in der Luft. Die beste Chance der ersten Halbzeit vergab Noni Madueke, der an Reds-Keeper Alisson scheiterte (23.). Seine beste Szene hatte Wirtz nach einer Stunde, als er mit einem Linksschuss an Torhüter David Raya scheiterte und Ekitiké im Nachschuss aus Abseitsposition traf. Danach übernahm Liverpool die Initiative, Szoboszlai war aus 27 Metern erfolgreich.

Für Arsenal gab es schon in der fünften Minute den ersten Rückschlag, schied doch William Saliba am Knöchel angeschlagen aus. Die Gäste waren es trotzdem, die mehr vom Spiel hatten, sich aber wie die Hausherren in Hälfte eins kaum Topchancen herausspielen konnten. Mit Fortdauer der zweiten Hälfte fanden die im Sommer um hunderte Millionen Euro verstärkten „Reds“ etwas besser in die Partie. Florian Wirtz scheiterte bei einer Chance an Arsenal-Tormann David Raya (60.).

Erster Arsenal-Punkteverlust

Eine Punkteteilung deutete sich an, bis zu einem Freistoß des Ex-Salzburgers Szoboszlai aus fast 30 Metern, der über die Mauer den Weg ins Eck fand. Hinten spielte der zuvor gegen Bournemouth mit 4:2 und in Newcastle mit 3:2 siegreich gebliebene Meister erstmals zu Null. In der Defensive wurde also ein Schritt nach vorne gemacht. Für die Londoner, zuletzt dreimal in Folge Vizemeister, war es der erste Punkteverlust und der erste Gegentreffer.

ManCity half der Führungstreffer von Erling Haaland (34.) nichts. Der norwegische Stürmerstar stocherte den Ball nach Marmoush-Lochpass aus kurzer Distanz über die Linie und traf in seinem 100. Ligaspiel zum 88. Mal. Für die Wende nach der Pause sorgten James Milner (67.) mit einem verwandelten Handelfmeter und Brajan Gruda (89.). Brighton zog mit dem ersten Sieg an ManCity vorbei und vorerst auf Platz zehn. Die Startruppe von Coach Josep Guardiola hat mit drei Punkten noch um einen Zähler weniger auf dem Konto als der ebenfalls schwächelnde Stadtrivale Manchester United.

(SID/Red./APA.)

Beitragsbild: Imago.