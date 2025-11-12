Spiele annulliert! Stripfing legt Liga-Zulassung zurück

Der SV Stripfing hat nun auch seine Zweitliga-Zulassung zurückgelegt und scheidet nun auch offiziell aus der 2. Liga aus.

Mit sofortiger Wirkung wird die Zulassung von Vereinsseite aus freiwillig zurückgelegt. Der Verein wurde hierbei bereits von einem bestellten Masseverwalter vertreten.

Stripfing-Ergebnisse werden annulliert

Durch die damit beendete Bundesliga-Mitgliedschaft scheidet der SVS mit sofortiger Wirkung aus der Bundesliga aus. Alle absolvierten Saison-Spiele werden damit annulliert und aus der Wertung genommen. Dies betrifft auch Spieler-Statistiken wie Tore, nicht aber Gelbe und Rote Karten.

Erst vor zwei Tagen wurde das Konkursverfahren gegen den SV eingeleitet. Für die meisten nun vertragslosen Ex-Spieler wurde ein Gewerkschafts-Camp eingerichtet.

(Red/OEFBL).

Beitragsbild: GEPA.