via

via Sky Sport Austria

Der Plan von Inter-Trainer Simone Inzaghi ist aufgegangen – in der ersten Hälfte kontrollierte Inter die Partie, zwang Milan zum behäbigen Passspiel und die Rossoneri kamen kaum zu guten Offensivaktionen. In der zweiten Hälfte gelang es Milan häufiger, vor das Tor der Nerazzurri zu kommen, das lag jedoch nicht an der Stärke Milans, wie Sky-Analyse-Experte Marko Stankovic aufzeigt.