Start in die neue NHL-Saison: Florida auf der Jagd nach dem „Threepeat“

Die Florida Panthers gehen ab Dienstag auf den „Threepeat“ los.

Die Panthers haben in den vergangenen zwei Saisonen den Stanley Cup geholt und wollen als erstes Team seit über 40 Jahren die Eishockeyliga NHL dreimal hintereinander gewinnen. Als einer der stärksten Herausforderer gelten die Edmonton Oilers, die den Panthers zweimal im Finale unterlagen. Die beiden Österreicher Marco Rossi (Minnesota Wild) und Marco Kasper (Detroit Red Wings) starten Donnerstag in die Saison.

Seit den New York Islanders, die zwischen 1980 und 1983 viermal triumphiert haben, ist keinem Club mehr der NHL-Hattrick gelungen. Florida will diese Serie beenden, muss vorerst aber verletzungsbedingt auf zwei seiner besten Stürmer verzichten. Kapitän Aleksander Barkov fehlt wahrscheinlich den gesamten Grunddurchgang, bei Matt Tkachuk wird das Comeback im Dezember erwartet. Die Mannschaft von Trainer Paul Maurice startet am Dienstag zu Hause gegen die Chicago Blackhawks die Titelverteidigung.

Edmonton hofft auf den nächsten Schritt

Hungrig auf ihren ersten Stanley Cup sind die Superstars Connor McDavid und Torschützenkönig Leon Draisaitl (52 Tore). Das Duo hat mit den Edmonton Oilers zuletzt zweimal das Finale erreicht, war aber stets den Panthers unterlegen. Ein Erfolg würde auch die lange Durststrecke der kanadischen Teams beenden. Seit den Montreal Canadiens 1993 hat kein Team aus dem Mutterland des Eishockeys den Stanley Cup gewonnen. Hoch gehandelt werden auch die Vegas Golden Knights, Dallas Stars und Carolina Hurricanes.

Für einen der besten Spieler der Geschichte könnte diese Saison zu seiner Abschiedsvorstellung werden. „Ich weiß nicht, ob es meine letzte Saison wird. Mal sehen“, sagte Alexander Owetschkin, dessen Vertrag bei den Washington Capitals nach diesem Spieljahr ausläuft. Der 40-jährige Russe hat Anfang April den NHL-Torrekord von Wayne Gretzky (894 Tore) gebrochen und ist mit aktuell 897 Treffern bester Torschütze der Geschichte. 44 Tore erzielte Owetschkin in der vergangenen Saison und war trotz seiner 39 Jahre damit drittbester Torschütze der Liga.

Olympia-Pause im Februar

Bis Ende des Grunddurchgangs am 16. April stehen 1.312 Spiele auf dem Programm. Von 14. bis 16. November gastiert die NHL auch wieder in Europa mit zwei Spielen in Schweden. Erstmals seit 2014 pausiert die Liga auch wieder, um den Stars die Teilnahme an den Olympischen Spielen zu ermöglichen. 19 Tage, von 6. bis 25. Februar, ruht der Spielbetrieb.

(APA) / Bild: Imago