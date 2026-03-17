Statt Finalissima gegen Spanien: Argentinien absolviert Testspiel
Österreichs WM-Gegner Argentinien bestreitet am 31. März ein Fußball-Testspiel vor Heimpublikum gegen Guatemala.
Das kündigte der Fußballverband des südamerikanischen Landes am Dienstag an, der Ort ist noch offen.
Eigentlich hätte der Südamerika-Champion am 27. März in Katar in der „Finalissima“ auf Europameister Spanien treffen sollen. Die Partie wurde aufgrund der Nahost-Eskalation aber ersatzlos gestrichen.
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(APA)/Bild: Imago