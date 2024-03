Posch reist verspätet zum ÖFB-Team

Ein Spieler ist am Montag bei der ersten Teamzusammenkunft des österreichischen Fußball-Nationalteams in diesem Jahr noch nicht in Marbella eingerückt – aus gutem Grund.

Bologna-Legionär Stefan Posch ist am Freitag erstmals Vater geworden. Seine Frau Lena verließ mit Sohn Romeo erst am Sonntag das Spital. Teamchef Ralf Rangnick gab dem 26-jährigen Steirer daher einen zusätzlichen Tag frei, bestätigte ein ÖFB-Sprecher. Posch wird nun erst am Dienstag im Teamcamp erwartet.

Die Österreicher bereiten sich bis Freitag in Südspanien auf die EM-Testspiele am Samstag in Bratislava gegen die Slowakei sowie am folgenden Dienstag in Wien gegen die Türkei vor. Rangnick hat 26 Mann nominiert, mit Ausnahme von Posch sind laut ÖFB-Angaben am Montag alle fit und gesund zum Team gestoßen. Mit David Alaba (Kreuzbandriss) und Marko Arnautovic (Muskelverletzung im Oberschenkel) fehlen zwei große Namen verletzt. Beide sollen vor dem Türkei-Spiel aber in Wien mit der Mannschaft zusammentreffen.

