Strittige Szene: Kein DFB-Elfmeter nach Cucurella-Handspiel

Große Aufregung nach dem EM-Viertelfinal-Out von Gastgeber Deutschland. Das DFB-Team scheidet dramatisch mit einem 1:2 gegen Spanien aus – und ärgert sich vor allem über ein mögliches Handspiel.

Nach einem Handspiel von Marc Cucurella (106.) hätte es Elfmeter geben können – der englische Schiedsrichter Anthony Taylor entschied sich dagegen. Zwar ist der Arm des spanischen Verteidigers weit vom weg Körper gestreckt, der Referee samt VAR-Team griff allerdings nicht korrigierend ein. So setzte es in der 119. Minute den spanischen Siegestreffer per Kopfball durch Mikel Merino.

Zahlreiche Verwarnungen prägten Partie

Überhaupt wurde die Partie von ingsesamt 14 Gelben Karten geprägt. Daniel Carvajal wurde kurz vor Schluss mit seiner zweiten Verwarnung vom Platz gestellt. Schon in der Anfangsphase sorgte zudem ein hartes Kroos-Foul an Pedri für Aufsehen: Während der DFB-Routinier nicht einmal verwarnt wurde, musste der Barcelona-Youngster verletzt ausgewechselt werden.

(SID/sport.sky.de/Red.)

Beitragsbild: Imago.