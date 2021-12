Struber hat Manchester United abgesagt: „Es hat eine Anfrage gegeben“

Gerhard Struber war heute Abend bei unserem Fußballtalk „Talk & Tore“ auf Sky zu Gast und hat sich auch zu den Gerüchten um ein mögliches Engagement als Co-Trainer von Ralf Rangnick bei Manchester United geäußert. Struber hatte vor einigen Jahren bereits in Salzburg mit Ralf Rangnick zusammengearbeitet und ist aktuell der Trainer bei den New York Red Bulls in der amerikanischen MLS.

Vorige Woche hat es eine Anfrage vom englischen Spitzenklub Manchester United für den 44-jährigen Salzburger gegeben, wie Struber bestätigte: „Es hat eine Anfrage gegeben. Das ist ja kein Geheimnis, dass Ralf Rangnick und uns gut kennen und sehr schätzen“, erklärte Struber. Aktuell fühle er sich aber in New York pudelwohl und hat das Gefühl, dass der Weg in den USA für ihn noch nicht zu Ende sei. Es sei eine spezielle Situation für ihn gewesen, aber „gleichzeitig habe ich in New York, die mich auch sehr hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lässt und ich auch deshalb deswegen mit New York nicht von heute auf morgen aufgeben will. Ich habe einen längerfristigen Vertrag dort und noch sehr viele Ziele mit einer ambitionierten Mannschaft.“

