Sturm Graz besiegt deutschen Bundesliga-Aufsteiger

Sturm Graz feiert im letzten Testspiel vor dem Pflichtspielstart einen Achtungserfolg gegen den deutschen Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV und bleibt damit über die gesamte Sommervorbereitung ungeschlagen.

Vor 9.272 Zuschauer:innen in der Merkur Arena sorgte Kapitän Jon Gorenc Stankovic in der 18. Minute nach einem Eckball per Kopf für die frühe Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Tochi Chukwuani mit einem Distanzschuss aus über 20 Metern auf 2:0 für die Hausherren.

In der zweiten Halbzeit erzielte der HSV kurz vor Schluss den Anschlusstreffer zum 2:1-Endstand.

(Red.) Foto: GEPA