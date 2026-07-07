Sturm Graz präsentiert Trikots für neue Saison

Der SK Sturm hat seine neuen Trikots für die kommenden Bundesliga-Saison präsentiert.

Das Heimtrikot soll die Historie der schwarz-grauen Sturm-Trikots mit einem modernen Design verbinden. Beim weißen Auswärtstrikot feiern die klassischen Streifen ein Comeback. Das Trikot soll damit ein Stück Sturm-DNA auf den Platz bringen.

Als Highlight der neuen Wäsch‘ präsentieren die Grazer das dritte Trikot in grün. Der Klub schreibt dazu: „Es rückt den regionalen Bezug zur Steiermark in den Mittelpunkt und zelebriert die tiefe Verbundenheit zwischen Verein, Stadt und Land. Mit dem steirischen Wappen und dem Steiermark-Herz auf dem Trikot wird sichtbar, wofür Sturm steht: für Graz, für die Steiermark und für alle Menschen, die Sturm leben.“

Bildergalerie: Das sind die neuen Sturm-Trikots