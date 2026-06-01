Sturm-Legende Martens vor Österreich-Rückkehr? Zwei Klubs zeigen Interesse

Jan Pieter Martens, derzeit Sportdirektor des slowakischen Erstligisten DAC Dunajská Streda, steht nach Sky-Informationen bei zwei großen österreichischen Vereinen hoch im Kurs. Es soll bereits erste Kontakte über Mittelsmänner gegeben haben.

Martens ist bei den Slowaken seit 01. März 2025 im Amt. Der Belgier hat sich bei Dunajská Streda als Architekt einer erfolgreichen Transfer- und Talentstrategie einen Namen gemacht: Erst im vergangenen Winter wechselte Damir Redzic für rund fünf Millionen Euro zum FC Red Bull Salzburg. Bereits im Sommer davor wurde Mahmudu Bajo für 3,5 Millionen Euro an Roter Stern Belgrad verkauft.

Martens, der als Spieler lange Jahre für Sturm Graz aktiv war und dort Legendenstatus genießt, soll nach Sky-Infos letzte Woche bereits einen persönlichen Termin in Österreich wahrgenommen haben. Welche Klubs konkret Interesse zeigen, ist derzeit noch nicht bekannt.

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