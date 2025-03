Sturm verpasst Sieg beim WAC

Der WAC hat Sturm Graz von der Tabellenspitze der ADMIRAL Bundesliga gestürzt, den dritten Sieg im dritten Saisonduell aber aus der Hand gegeben. Die Grazer kamen am Sonntag zum Auftakt der Meistergruppe in Wolfsberg zu einem schmeichelhaften 1:1 (0:1) und liegen nun zwei Zähler hinter dem neuen Spitzenreiter Austria Wien.

Die Mannschaft von Didi Kühbauer war in dieser Saison der Angstgegner von Sturm und hatte die ersten zwei Aufeinandertreffen jeweils 3:0 gewonnen. Auch diesmal waren die Lavanttaler die bessere Elf und führten dank eines frühen Treffers von Oliver Pink (3.) lange. Tomi Horvat nutzte in der 72. Minute eine der ganz wenigen Chancen von Sturm zum Ausgleichstreffer. WAC-Coach Kühbauer sah noch vor der Pause innerhalb von zwei Minuten zweimal die Gelbe Karte und musste die Partie ab der 39. Minute von der Tribüne aus verfolgen.

Pink bringt WAC früh in Führung

Sturm-Trainer Jürgen Säumel musste aufgrund der Ausfälle von Dimitri Lawalee und Emir Karic in der Defensive improvisieren und setzte links auf den 19-jährigen Emran Soglo, der sein Startelf-Debüt gab. Die neu formierte Viererkette agierte alles andere als meisterlich, der WAC nutzte die vielen Unsicherheiten früh zur Führung.

Bei einer Hereingabe von rechts schlug Gregory Wüthrich über den Ball, Pink wurde von Geyrhofer nicht richtig attackiert und traf zwischen die Füße des Verteidigers und von Torhüter Kjell Scherpen (3.). Zehn Minuten später fabrizierte Geyrhofer beinahe ein Eigentor. Nach dem daraus resultierenden Eckball kam Chibuike Nwaiwu frei zum Kopfball, Scherpen verhinderte mit einer starken Reaktion aber den zweiten Gegentreffer (13.).

Von der Grazer Offensive war wenig zu sehen, die WAC-Verteidiger hatten alles im Griff. Lediglich ein Kopfball von Jon Gorenc Stankovic (9.) nach einem Corner brachte in der ersten Halbzeit Gefahr.

Horvat erlöst Sturm

Auch nach dem Seitenwechsel entwickelte Sturm kaum Torgefahr, der WAC blieb dagegen stets gefährlich. Alessandro Schöpf scheiterte an Scherpen (49.). Noch aussichtsreicher kam Dejan Zukic an den Ball, sein unbedrängter Abschluss aus kurzer Distanz ging knapp am Tor vorbei (56.). Quasi aus dem Nichts gelang den Grazern aber der Ausgleich. Horvat köpfelte eine Flanke von Max Johston ein (72.). Der WAC hätte beinahe postwendend zurückschlagen können, Pink vergab knapp (73.).