Sturm verpflichtet neuen Linksverteidiger

Der SK Sturm Graz hat einen Nachfolger für den abgewanderten Emir Karic gefunden. Der österreichische Vizemeister verpflichtet Linksverteidiger Luis Balbo fix von der ACF Fiorentina. Der 20-Jährige unterschreibt einen langfristigen Vertrag.

Balbo wurde beim FC Porto und Famalicao ausgebildet, besitzt die portugiesische und venezolanische Staatsbürgerschaft und absolvierte bereits vier Länderspiele für Venezuela. In der vergangenen Saison kam er für Fiorentina auf zehn Pflichtspieleinsätze in Serie A, Cup und Conference League sowie 17 Partien in der Primavera.

„Nach dem Abgang von Emir Karic wollten wir uns auf der linken Abwehrseite verstärken. Luis ist dafür eine hervorragende Lösung und bringt trotz seines jungen Alters bereits internationale Erfahrung mit“, sagt Sport-Geschäftsführer Michael Parensen.

Balbo erklärt: „Oliver Christensen hat mir nur Gutes über Sturm und Graz erzählt. Sturm ist ein ambitionierter Klub, spielt international und gibt jungen Spielern Chancen. Ich freue mich darauf, loszulegen.“